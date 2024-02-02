В Гидрометцентре уточнили, когда в Москву вернется морозная погода

В московском регионе понижение температуры воздуха ожидается в середине следующей недели. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в ночное время возможно до минус 16 градусов.

«Начиная со вторника, температура около нормы, и днем, и ночью около минус 5. А дальше вполне нормальная, серьезная февральская температура. 7 февраля ночью минус 12 – минус 7, днем около минус 5, что ниже нормы на 1 градус. 8 февраля примерно такая же температура», – уточнил Вильфанд в комментарии «Интерфаксу».

По словам синоптика, 9 февраля ночью температура воздуха может опуститься до минус 16 – минус 11, а днем минус 10 – минус 5. «Уже на 3-4 градуса ниже нормы», – пояснил он.

В следующие выходные, 10 и 11 февраля, в Москве ночью прогнозируется около минус 10 градусов, а днем – от минус 6 до минус 1 градуса.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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