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Суббота, 3 февраля 2024, 15:11 мск

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Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за призывы и участие в несанкционированных акциях

Сегодня прокуратура Москвы выступила предостережением об ответственности за призывы и участие в несогласованных массовых мероприятиях. Как пояснила пресс-служба надзорного ведомства, в сети «Интернет», в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию в публичной акции в центре столицы.

«Указанное массовое мероприятие с органами исполнительной власти города в установленном законом порядке не согласовано. Прокуратура Москвы предостерегает, что как организация несогласованного мероприятия, так и участие в нем влекут за собой установленную российским законодательством ответственность», – подчеркивается в сообщении.

Судя по сообщениям СМИ, речь идет об активистах, которые планируют провести акцию, приуроченную к 500 дню со дня объявления мобилизации.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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