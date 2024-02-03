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Суббота, 3 февраля 2024, 18:32 мск

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«Мы начеку»: в Кремле оценили опасность враждебных действий США против России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

США сохраняют своё враждебное отношение к России во всех проявлениях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавний визит в Киев заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которая пообещала «сюрпризы» «господину Путину» на поле боя, где, по ее словам, «Украина в этом году добьется очень серьезного успеха».

«Как правило, приезд Виктории Нуланд в Киев добром не кончается. Это мы помним по 2014 году, когда она пирожки раздавала», – Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого у себя в телеграм-канале выложил журналист Павел Зарубин.

«Что касается сюрпризов, да, Соединенные Штаты, являясь прямым участником этого конфликта и повышая степень своей прямой вовлеченности в этот конфликт, провоцируют киевский режим на продолжение войны. Это никоим образом не может повлиять на исход специальной военной операции. Все цели будут достигнуты», – подчеркнул представитель Кремля.

«Они (США) сохраняют свое враждебное отношение к нашей стране во всех проявлениях. Россия это знает. Мы начеку, наш президент знает, что делать, специальная военная операция продолжается», – сказал Песков.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / США

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