В Москве объявлено штормовое предупреждение

В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Как говорится в сообщении столичного главка МЧС, в ближайший час с сохранением до конца дня ожидаются дождь со снегом и мокрый снег).

Согласно прогнозу синоптиков, местами возможны гололёд, налипание мокрого снега. При этом вероятно усиление юго-западного, западного ветра с порывами 12-17 м/с.

Аналогичное предупреждение распространил также подмосковный главк МЧС.

По данным Гидрометцентра, сегодня в московском регионе ожидается до +2 градусов.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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