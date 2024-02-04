Telegram-канал «НАДЗОРНАЯ» объяснил причину появления фейков против руководителя Росгвардии Золотова

Деятельность Росгвардии и ее возможное участие в специальной военной операции на Украине может препятствовать интересам третьих лиц, из-за чего в Сети появляется критика главы ведомства Виктора Золотова. Такую точку зрения высказали авторы Telegram-канала «НАДЗОРНАЯ», комментируя публикации сообщества «ВЧК-ОГПУ».

Ранее авторы «ВЧК-ОГПУ» рассказали о якобы аресте командира «Оркестра» Антона «Лотоса» Елизарова. По их словам, он задержан для выяснения обстоятельств событий 23-24 июня 2023 года и возможных связях с Росгвардией.

По мнению администраторов канала Telegram-канала «НАДЗОРНАЯ», подобные публикации могут являются целенаправленной и необоснованной критикой, так как деятельность структуры может препятствовать интересам третьих лиц, которые имеют собственные планы на внутренние процессы в зоне СВО.

«Подобная активность может быть связана с чьим-то нежеланием участия Росгвардии в специальной военной операции. Это может повредить интересам третьих лиц, которые имеют собственные планы на внутренние процессы в зоне СВО.

Росгвардия может значительно усилить не только подразделения, но и военную комендатуру, отправив в зону СВО свои добровольческие подразделения. Однако подобный сценарий может стать максимально неудобным для тех, кто занимается контрабандой в регионе и использует войну для прикрытия своих преступлений», – заявили авторы канала «НАДЗОРНАЯ».

По их мнению, деятельность Росгвардии может создать определенные проблемы для тех, кто занимается теневой деятельностью в регионе. Кроме того, они считают, что успехи ведомства на поле боя, в случае если его подразделения вступят в СВО, могут бросить тень на текущие достижения военнослужащих МО РФ, которые сейчас фактически являются единственными российскими подразделениями в зоне специальной военной операции.

«В дополнение к этому, на данный момент на полях сражений специальной военной операции фактически действуют только подразделения МО РФ, которые не с чем сравнивать. Но из-за вступления Росгвардии в СВО все может сильно измениться.

Если бойцы ведомства покажут высокие результаты на поле боя, то это повлияет на репутацию военнослужащих Минобороны и самой структуры. На фоне успехов Росгвардии, МО РФ может показаться слишком блеклым, что также невыгодно третьим лицам», – говорится в публикации.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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