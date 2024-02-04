Российский космонавт установил новый рекорд пребывания в космосе

Сегодня в 11:30:08 мск российский космонавт Олег Кононенко побил мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе. Как сообщила пресс-служба «Роскосмоса», таким образом превышено достижение Геннадия Падалки, который за пять космических полетов набрал в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд.

Ожидается, что Кононенко наберет в сумме 1 000 суток в космосе 5 июня 2024 года в 00:00:20 мск.

По завершению годовой экспедиции (23 сентября 2024 года), его суммарный налёт составит 1 110 суток, уточнили в «Роскосмосе».

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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