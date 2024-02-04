В Кремле объяснили, зачем в Европе заявляют о будущей войне с Россией

Заявления европейских политиков и чиновников о будущей войне с Россией призваны «накачать» общественное мнение и оправдать выделение очередной помощи киевскому режиму. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину

«Им нужно дальше лепить врага, делать это фактурно, выпукло с тем, чтобы оправдывать и увеличение расходов», – констатировал представитель Кремля.

«Выделение 50 миллиардов (евро), с одной стороны, для ЕС это сумма не очень серьезная, а с другой стороны – она все равно ощутимая на фоне тех кризисных явлений, которые проявляются в экономике стран Евросоюза», – подчеркнул Песков, обратив внимание на ситуацию в Германии, где целые сектора экономики теряют свою привлекательность и конкурентоспособность.

«И, конечно, на этом фоне лучше всего отвлекать внимание созданием какого-то врага и удерживанием этого имиджа. И здесь, конечно, лучше нас, наверное, в их понимании никого нет», – пояснил представитель Кремля.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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