российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 4 февраля 2024, 16:14 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

В Кремле объяснили, зачем в Европе заявляют о будущей войне с Россией

Заявления европейских политиков и чиновников о будущей войне с Россией призваны «накачать» общественное мнение и оправдать выделение очередной помощи киевскому режиму. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину

«Им нужно дальше лепить врага, делать это фактурно, выпукло с тем, чтобы оправдывать и увеличение расходов», – констатировал представитель Кремля.

«Выделение 50 миллиардов (евро), с одной стороны, для ЕС это сумма не очень серьезная, а с другой стороны – она все равно ощутимая на фоне тех кризисных явлений, которые проявляются в экономике стран Евросоюза», – подчеркнул Песков, обратив внимание на ситуацию в Германии, где целые сектора экономики теряют свою привлекательность и конкурентоспособность.

«И, конечно, на этом фоне лучше всего отвлекать внимание созданием какого-то врага и удерживанием этого имиджа. И здесь, конечно, лучше нас, наверное, в их понимании никого нет», – пояснил представитель Кремля.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Европа

Эстония направила Киеву противотанковые ракеты Javelin / «Может взорваться в любой момент»: в ЕС опасаются войны на Ближнем Востоке после ударов США / Неизбежные последствия: спикер Госдумы предрек смену власти в европейских государствах / Москва отодвинет линию фронта, Киев не решил увольнять ли Залужного, ЕС договорился о помощи Украине – большие итоги недели от РИА «Новый День» / Россия заявила протест Эстонии в связи с осквернением захоронений советских военных / Польские фермеры заблокируют дороги в стране и границу с Украиной / Венгрия получила гарантии, что её деньги не пойдут на помощь Киеву – Виктор Орбан / Азербайджан пригрозил пересмотреть своё участие в Совете Европы и ЕСПЧ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Москва, Европа, Центр России, Юг России, В мире, Политика, Россия, Европа,