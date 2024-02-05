Яндекс меняет собственника

Нидерландская компания Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса «Яндекса» за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов и менеджеров. Yandex N.V. перестанет быть головной компанией группы и до 31 июля 2024 года сменит название и прекратит использовать бренды Яндекса.

Как отмечается, новой головной компанией Яндекса станет Международная компания акционерное общество (МКАО) «ЯНДЕКС» – частная и независимая компания, акции которой будут торговаться на Московской бирже. Генеральным директором Яндекса останется Артём Савиновский.

Основным владельцем МКАО «Яндекс» будет ЗПИФ «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами Яндекса. Кроме них, в консорциуме ещё четыре пайщика – структура Александра Чачава, предпринимателя и основателя венчурного фонда LETA Capital; структура Павла Прасса, генерального директора одного из крупнейших специализированных депозитариев «ИНФИНИТУМ»; структура группы «ЛУКОЙЛ»; структура Александра Рязанова, многопрофильного инвестора и предпринимателя.

Как сообщается, ни у одного из пайщиков нет контролирующей доли. При этом «Консорциум.Первый» сможет номинировать шесть из десяти членов Совета директоров МКАО «Яндекс».

Предполагается, что Яндекс сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V. за исключением зарубежных стартапов (Nebius, Toloka, Avride и TripleTen) и дата-центра в Финляндии. Яндекс предоставит Yandex N.V. ограниченные права на использование части своих технологий до конца 2024 года.

В то же время Яндекс продолжит развивать поисковые, городские, развлекательные и образовательные сервисы, а также облачные технологии, автономные автомобили, технологии искусственного интеллекта и другие перспективные направления.

Как говорится в сообщении Яндекса, согласовать сделку должны акционеры Yandex N.V. и регулирующие органы.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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