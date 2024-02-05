В ближайшие дни в московском регионе ожидается похолодание. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, во вторник и среду среднесуточная температура ещё будет близка климатической норме, а в последующие дни будет ниже ее, в пятницу и субботу примерно на 4-5°.

Во вторник, 6 февраля, ночью местами возможен небольшой снег, в Москве -6...-4°, по области -8...-3°. Днем также вероятны небольшие осадки при температуре в столице -4...-2° и -6...-1° в Подмосковье.

В среду, 7 февраля, вновь ожидаются осадки. Ночью в Москве подморозит до -10...-8°, по области -13...-8°, местами до -18°. Днем столбик термометра повысится до -6...-4° в столице и до -9...-4° в Подмосковье.

В четверг, 8 февраля, также прогнозируются осадки. Ночью в Москве до -14°, по области до -15°, местами до -20°. Днем в столице -11...-9°, в Подмосковье -13...-8°.

В пятницу, 9 февраля, ночью похолодание до -23...-18°. Днем -15...-10°. В субботу, 10 февраля, местами вероятен небольшой снег. Ночью -21...-16°, днем -12...-7°.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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