ЧП в новой Москве: в частном детском саду зафиксирована массовая вспышка кишечной инфекции

В новой Москве выявлена массовая вспышка кишечной инфекции среди воспитанников негосударственного детского сада АНО ДО «Золотой петушок». Как сообщила пресс-служба территориального отдела Роспотребнадзора, по данному факту незамедлительно проведено эпидемиологическое расследование, в результате которого детское учреждение было закрыто.

В ведомстве уточнили, что в ходе проверки выявлены грубые нарушения в организации питания воспитанников и проведения дезинфекционных мероприятий. Так, на используемое для приготовления пищи продовольственное сырье отсутствуют товаро-сопроводительные документы, подтверждающие его происхождение, качество и безопасность, не обеспечен отбор и хранение суточных проб. Также в детском саду не обеспечено хранение дезинфицирующего средства в недоступном месте для воспитанников, что подвергает риску здоровье детей. В групповой ячейке отмечено наличие следов жизнедеятельности насекомых, что свидетельствует о некачественно проводимой уборке и дезинфекции, констатировали инспекторы Роспотребнадзора.

«Учитывая, что установленные нарушения представляют угрозу жизни и здоровью детей, сотрудниками территориального отдела составлен протокол о временном запрете деятельности АНО ДО «Золотой петушок», помещения детского сада опечатаны. Административные материалы направлены для рассмотрения в Щербинский районный суд города Москвы», – отметили в ведомстве.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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