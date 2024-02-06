Алексей Арестович* заочно арестован в России

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего советника по вопросам стратегической коммуникации в сфере нацбезопасности и обороны офиса президента Украины Алексея Арестовича*, который ранее был внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов и объявлен в международный розыск.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Арестовича* на срок 2 месяца с момента его фактического задержания, а в случае экстрадиции или депортации на территорию России – с момента его передачи правоохранительным органам РФ, – уточнила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Арестович* обвиняется в совершении преступлений по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ).

Арестович* подал в отставку с должности внештатного советника офиса президента Украины в январе 2023 года. Он известен громкими заявлениями, в том числе, с оправданием подрыва Крымского моста. В последнее время активно критикует киевский режим.

Стоит отметить, что на Украине против Арестовича* также заведено уголовное дело о разжигании межнациональной розни после обращения группы нардепов. Экс-советник Зеленского находится за границей.

*– внесен в список террористов и экстремистов

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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