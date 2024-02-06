К Москве опять приближается снежный ураган

Завтра, 7 февраля, около полудня в московском регионе ожидается сильный снегопад, который с небольшими перерывами продлится до середины ночи и будет сопровождаться порывистым ветром. Согласно прогнозу центра «Фобос», после обильных осадков в столицу придут морозы.

Согласно расчетами синоптиков, за время снегопада в столичном регионе выпадет почти четверть месячной нормы осадков для февраля. «Сопровождать быстрое перемещение атмосферного вихря будет порывистый ветер, а, значит, закружат метели, ухудшая видимость до 500-1000 м. При этом к утру четверга снежный покров на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, к нынешним 42 см прибавит ещё 4-9 см», – говорится в сообщении.

В четверг, 8 февраля, на фоне затихающего снегопада в столичный регион начнёт активно поступать холодный арктический воздух, и столбики термометров будут колебаться около 10-градусной отметки.

«В ночь на пятницу температура приблизится вплотную к −20°, а пик арктического вторжения придётся на субботнюю ночь, когда столбики московских термометров опустятся ниже −20°, а по области не исключены и 25- градусные морозы», – уточнили синоптики.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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