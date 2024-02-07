Сильный снегопад в Москве продолжится до конца дня

Сильный снегопад в Москве продлится до конца дня. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, ссылаясь на прогноз синоптиков. По его словам, городские службы работают в усиленном режиме.

«Согласно данным синоптиков, снегопад продолжится до конца дня, в ближайшие часы интенсивность осадков не снизится», – уточнил он и предупредил, что возможны сильные порывы ветра, местами метель.

Бирюков отметил, что в уборке города от снега задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворники, бригады ручной уборки, дополнительно привлеченные силы и техника городских инженерных компаний.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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