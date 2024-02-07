Гражданам Молдавии грозит переименование в румын в условиях насильственной румынизации страны под предлогом следования европейским ценностям, которые предполагают, в том числе, продвижение идеологии сексуальных меньшинств. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня на брифинге. По ее оценке, официальный Кишинев уже стал объектом иронии на фоне стремления приобщиться к двойным стандартам Запада.

«Молдавия. Руководство этой страны все активнее перенимает у своих западных кураторов их визитную карточку – политику двойных стандартов и разрушение в принципе каких-либо стандартов. Выступая 27 января на митинге памяти жертв Холокоста, президент Майя Санду отметила, что, прямая цитата, уроки прошлого не усвоены в полной мере, конец цитаты. Поэтому сделала она вывод, необходимо прилагать усилия по искоренению ненависти, вести решительную борьбу против ксенофобии, расизма и других форм дискриминации», – отметила Захарова.

Представитель МИД РФ привела несколько примеров, как «эти красивые слова на самом деле расходятся с практическими делами». «Декабрь 2023 года. Молдавия отказалась поддержать резолюцию Генассамблеи ООН по героизации нацизма. Что там с памятью сталось? Забыли в Кишиневе нынешние власти, что не захотели воплотить эти замечательные слова об уроках прошлого в документе Генассамблеи ООН?.. Что сломано? Историческая память, логика, совесть?.. В республике усиливается дискриминация по языковому признаку. Вопиющий примером стал отказ 29 октября 2023 года кандидату на пост мэра Кишинева от партии коммунистов в праве участвовать в теледебатах только потому, что она говорила по-русски. Продолжаются репрессии в отношении русскоязычных СМИ», – пояснила она.

«Еще один пример. Активное внедрение в Молдавии неолиберальных ценностей, включая, навязывание ЛГБТ-повестки. Это подается как часть, как они называют, европейского выбора молдаван. Согласно последним соцопросам, 85% жителей Молдавии выступают против легализации однополых браков и выступают за сохранение традиционных морально-нравственных ориентиров. Если апеллируют к мнению граждан Молдавии, может учитывать будут это мнение?.. Показательно, что очередной недружественный шаг официального Кишинева, а именно присоединение 2 февраля к решению Совета ЕС о санкциях в отношении крупнейшей алмазодобывающей российской компании «Алроса», Молдавия стала объектом иронии, переходящей в откровенную издевку», – подчеркнула представитель МИД РФ.

При этом Захарова заявила, что граждане Молдавии «не верят в несуществующую российскую угрозу». «Они понимают, что это трагический фарс, трагикомедия, которая перед ними разыгрывается. Они понимают, что в основе российской политики в отношении в их стране лежит стремление к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству. Мы призываем кишиневские власти прислушаться к мнению своих собственных граждан, молдавского народа. Надеюсь, останется все-таки молдавский народ, не изменят его, как молдавский язык, не переиначат на другой лад, не назовут народом румынским», – заключила Захарова.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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