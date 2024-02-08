В Москве выпало более 60% месячной нормы снега

В Москве прирост свежевыпавшего снега за последние полтора суток в отдельных районах составил свыше 60% месячной нормы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. По его словам, выпало до 18-23 сантиметров осадков.

Согласно подсчетам синоптиков, сугробы в столице превысили 60 см. Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец уточнил, что сейчас высота снежного покрова в Москве на базовой станции ВДНХ составляет ровно 60 см, МГУ – 66 см, Балчуг – 54 см, Тушино – 63 см при норме 36 см.

В столичной мэрии отметили, что городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Ведутся масштабные работы по очистке от снега дорог, тротуаров и дворовых территорий, крыш жилых домов. В общей сложности задействованы 150 тысяч человек и 14 тысяч единиц техники, в том числе дополнительно привлеченные силы и техника городских инженерных компаний.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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