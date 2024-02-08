Внесудебное банкротство: россиянам списали 6,4 млрд долгов

Россиянам в рамках процедуры внесудебного банкротства за время ее существования списали долги на сумму 6,3 млрд рублей. Об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов. По его словам, несостоятельными признаны более 18 тысячи человек.

«За более чем три года действия механизма было запущено почти 30 тысяч процедур банкротства. Из них более 18 тысяч уже завершены. По ним списано гражданам, оказавшимся в сложной ситуации, 6,3 млрд рублей долгов», – сказал Торосов в комментарии РБК.

«В 2023 году начали процедуру почти 16 тысяч граждан. С ноября прошлого года процедурой могут воспользоваться еще и пенсионеры, семьи с детьми, получающие пособия, а также граждане, с которых долги взыскивают длительное время – более семи лет», – уточнил Торосов.

С сентября 2020 года граждане, у которых нет имущества, получили возможность списать задолженность без обращения в суд. Это упрощенная процедура, которая проводится через МФЦ бесплатно и без юристов и длится шесть месяцев, по истечении которых долги списываются. Такая схема предусмотрена для россиян, имеющих непогашенные обязательства на сумму 50-500 тысяч рублей.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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