Москвичей предупредили о резком потеплении и ледяном дожде

После морозной погоды, которая сохранится в московском регионе в выходные дни, в понедельник, 12 февраля, ожидается резкая перемена характера погоды. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, на фоне резкого потепления возможны осадки не только в виде мокрого снега, но и ледяного дождя.

Как отмечают синоптики, температура воздуха в Москве повысится до -2…0°, по области до -4…+1°. «Ожидаются осадки от небольших до умеренных в виде снега и мокрого снега, в отдельных районах гололед, налипание мокрого снега, есть вероятность в первой половине дня, когда температура начнет повышаться, в Москве и по области ледяного дождя. На дорогах гололедица», – говорится в сообщении Гидрометцентра.

Последний раз ледяной дождь отмечался в Москве на метеостанции Балчуг в ночь на 1 февраля.

В предстоящие выходные дни в столичном регионе ожидается в светлое время суток до -13 градусов, новью может подмораживать до -20 градусов.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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