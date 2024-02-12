В московском регионе ожидается ледяной дождь

Сегодня в московском регионе действует штормовое предупреждение в связи с ожидающимся ухудшением погодных условий. Как говорится в сообщении территориальных главков МЧС, в столице и Подмосковье на фоне потепления возможны сильные осадки, в том числе, ледяной дождь.

Предупреждение действительно до 21:00. В департаменте транспорта Москвы рекомендовали автомобилистам пользоваться общественным транспортом. В столице в вечернее время возможны дорожные заторы до 8 баллов.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, сегодня в московском регионе температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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