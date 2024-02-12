В ответ на враждебные действия Лондона: МИД закрыл въезд в Россию 18 британским подданным

Министерство иностранных дел России объявило о запрете на въезд на территорию РФ британским подданным, которые содействуют русофобскому конфронтационному курсу Лондона и поддержке преступного киевского режима. В числе 18 граждан Великобритании, включенным в «стоп-лист», командующий подводными силами этой страны Саймон Асквит, замминистра обороны Джеймс Картлидж и заместитель начальника Штаба обороны ВС Чарльз Роланд Винсент Уолкер.

В МИД России пояснили, что решение принято «в ответ на продолжающийся конфронтационный курс Лондона, в рамках которого предпринимаются усилия по демонизации нашей страны, активно фабрикуются антироссийские нарративы в целях снижения влияния Москвы на международной арене, а также ведется дальнейшее накачивание оружием неонацистского режима в Киеве».

«Вынуждены констатировать, что русофобски заряженные британские представители не гнушаются участием в решении задач, направленных на дискредитацию конституционного строя и общественно-политических процессов в нашей стране. При этом весомый вклад в подрывную работу Лондона на российском направлении вносят т.н. мозговые тресты, функционирующие на базе крупнейших британских и западных учебных заведений», – подчеркивается в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

«Ведущая к дальнейшей эскалации и человеческим жертвам стратегия Великобритании на украинском направлении регулярно находит отражение в нахрапистых и пронизанных чувством безнаказанности высказываниях британских политиков и военного истеблишмента. Подталкивая режим Зеленского к продолжению кровопролития, англичане должны осознавать, что наравне с украинскими неонацистами несут ответственность за преступления против мирного населения» – констатировал МИД России, добавив, что работа над расширением «стоп-листа» в ответ на враждебные действия британцев будет продолжена.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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