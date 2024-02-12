Киевская элита начала переходить на сторону России

Представителей киевской элиты начали переходить на сторону России. Об этом говорится в заявлении главы Службы внешней разведки России (СВР) Сергея Нарышкина. По его оценке, возможное назначение «спецпосланника» Запада по Украине ситуацию вряд ли исправит.

«В Вашингтоне и Лондоне стали опасаться предательства со стороны многих представителей киевской элиты, которые могут попытаться сыграть на опережение, заблаговременно перейдя на сторону будущих победителей (России). И такие опасения вполне оправданы – первые уже пошли», – цитирует ТАСС слова Нарышкина.

Глава СВР пояснил, что соответствующие опасения оппонентов Москвы появились при обсуждении темы назначения «спецпосланника» Запада по Украине. «В расчет принимался тот факт, что в условиях все более тяжелого положения на фронте, сложностей с проведением мобилизации и заминок с получением западной военной помощи многие украинцы начали сознавать неизбежность достижения Москвой целей специальной военной операции», – подчеркивается в заявлении.

Нарышкин обратил внимание, что сейчас на должность «спецпосланника» по Украине с постоянным доступом к президенту страны Владимиру Зеленскому претендуют генсек НАТО Йенс Столтенберг и другие русофобски настроенные американские и европейские политики.

Как считает СВР, «спецпосланник» Запада, кто бы ни занял эту должность, вряд ли сможет долго оставаться на плаву в киевском болоте взаимной ненависти, интриг, обманов, лести и предательства». «Опустившись на дно, он окажется в теплой компании послов государств «семерки» на Украине, которые, как сейчас очевидно, не справились с ролью «коллективного наместника» на украинской земле», – пояснила российская спецслужба.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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