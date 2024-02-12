В Москву снова вернётся морозная погода

Оттепель в московском регионе в начале рабочей недели будет кратковременной – в середине недели в столицу вернется морозная погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра, заметное похолодание ожидается в ночь на среду, когда температура воздуха будет не выше -15°, а днем всего лишь около -10° и преимущественно без осадков.

Вероятность снега в четверг и пятницу, 15 и 16 февраля, будет незначительной. Ночами вернутся 20-градусные морозы, днем – около -10°.

В выходные дни антициклон начнет ослаблять свое влияние: атмосферное давление начнет падать, ветер развернется на южный, но сохранит умеренную силу. Морозы будут понемногу ослабевать, местами вероятен снег. В субботу, 17 февраля, ожидается ночью до 19...-14°, а днем – до -13...-8°.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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