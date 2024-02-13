Прокуратура добилась реального срока заключения для социолога Кагарлицкого*

Апелляционный военный суд пересмотрел и ужесточил приговор признанному в РФ иностранным агентом социологу Борису Кагарлицкому по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщил его адвокат Сергей Ерохов.

«Суд рассмотрел апелляционное представление прокуратуры Республики Коми на приговор Кагарлицкому* и постановил решение первой инстанции отменить, назначить наказание в виде реального лишения свободы на срок пять лет в колонии общего режима», – уточнил юрист, слова которого цитирует ТАСС.

В сентябре 2023 года 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Сыктывкаре признал Кагарлицкого виновным в публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и назначил штраф в размере 600 тысяч рублей с запретом заниматься администрированием сайтов и любых информационных ресурсов на два года. Социолог был освобожден из-под стражи. После этого прокуратура подала жалобу на приговор и потребовала ужесточить наказание.

Уголовное дело против Кагарлицкого* было возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК (максимальное наказание по ней – семь лет лишения свободы) в июле 2023 года. По словам его адвоката, расследование было связано с видео о взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года. Сам социолог говорил, что обвинение было построено на двух словах в названии ролика, при этом его содержание не учитывалось. «Одно дело двусмысленность, другое – умысел. <...> Мне приписывают мнение, которое не подтверждено. А мое мнение игнорируют. Это некорректно», – заявлял он.

* – признан в РФ иноагентом

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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