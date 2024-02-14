Экс-депутату Госдумы Рашкину отказали в УДО

Московский городской суд отказал в условно-досрочном освобождении экс-депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину, который был осужден на три года условно по делу о незаконной охоте. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

«Московский городской суд вернул заявителю ходатайство об УДО в отношении Рашкина. Постановлением Кунцевского районного суда города Москвы экс-депутату Государственной думы Рашкину Валерию Федоровичу было отказано в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении от наказания. Мосгорсуд отменил постановление и вернул ходатайство заявителю», – сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Ранее Рашкин обращался в Кунцевский суд с ходатайством об УДО, указывая, что возместил причиненный преступлением ущерб, превысил многократно размер ущерба, не совершал административных правонарушений и преступлений и оружие сдал на реализацию.

Напомним, осенью 2021 года в Саратовской области в багажнике автомобиля Рашкина нашли тушу лося без разрешения на отстрел. На месте разделки животного были обнаружены его ружье с патронами и охотничий билет. Первоначально он отрицал свое участие в охоте и заявлял, что нашел тушу уже мертвого животного. Позднее признался, что охотился, но не знал об отсутствии соответствующего разрешения.

22 апреля 2022 года суд приговорил Рашкина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и лишением на это время права заниматься связанной с охотой деятельностью. 3 мая 2022 года Саратовский областной суд подтвердил этот приговор. Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Рашкина. Он также был снят с поста первого секретаря московского горкома КПРФ.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube