Пессимистичный прогноз не подтвердился: в Москве число ипотечных сделок в январе превысило прошлогодний уровень

В январе 2024 года в Москве официально зарегистрировано 7 854 договора ипотечного жилищного кредитования на первичном и вторичном рынках недвижимости, что на 11% превышает прошлогодний январский уровень. Об этом сообщил руководитель столичного управления Росреестра Игорь Майданов.

«Январь показал высокий результат по числу зарегистрированных ипотечных сделок и стал вторым за все время ведения статистики, уступив лишь 499 договоров максимальному январскому значению 2022 года. И это вопреки пессимистичным ожиданиям аналитиков и прогнозам о снижении активности на рынке недвижимости столицы еще с прошлого года, который закрылся рекордными показателями по всем видам сделок. Текущий год начался с 7,8 тысяч ипотек – это на 11% выше результата первого месяца 2023 года и почти на четверть больше, чем в январе 2020», – уточнил Майданов.

В Росреестре уточнили, что отрицательная динамика зафиксирована к декабрю прошлого года (-18,7%), когда было зарегистрировано 9 664 ипотечных сделок. Тем не менее, это наименьшее снижение января к декабрю за последние 5 лет.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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