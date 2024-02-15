Махинации с системой «Безопасный город»: возбуждено уголовное дело о хищении почти 670 млн рублей

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о хищении более 670 млн рублей, выделенных на научно-исследовательские опытно-конструкторские работы (НИОКР) для системы «Безопасный город», передает ТАСС со ссылкой на материалы дела, имеющихся в распоряжении агентства.

«В Главном следственном управлении Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), по факту мошеннических действий при реализации в 2020-2023 годах <...> концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса [«Безопасный город»]», – говорится в материалах.

В 2020 году между Центральной базой измерительной техники МЧС и Национальным центром информатизации (НЦИ, принадлежит «Ростеху») был заключен контракт на проведение НИОКР для аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». На эти работы было выделено более 670 млн рублей.

Отмечается, что в 2020-2023 годах неустановленные лица в ходе исполнения государственного контракта «путем обмана должностных лиц» МЧС, уполномоченных на окончательную приемку работ, «совершили хищение бюджетных средств в сумме 670 073 000 рублей, то есть в особо крупном размере».

Следствие считает, что исполнители контракта действовали по предварительному сговору и не собирались проводить какие-либо работы, имея умысел на хищение денежных средств.

Директор правового департамента МЧС России Александр Почкин уточнил ТАСС, что признаки хищения при реализации «Безопасного города» были выявлены самим министерством, а материалы направлены в Главную военную прокуратуру.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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