Цены падают, Китай закрыт: России грозят серьезные проблемы на мировом рынке пшеницы

Снижение мировых цен на пшеницу создаст неблагоприятные условия для России на фоне отказа Китая открыть свой рынок для импорта зерновых из РФ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, квоты на экспорт также ограничивают экспортные возможности.

Злочевский отметил, что в России образовался рекордный объем переходящих запасов зерновых. «На 1 января Росстат опубликовал данные по запасам в заготовительных перерабатывающих организациях, они составили 39 млн тонн. Это на 1,4 млн тонн больше, чем 1 января 23-го года…» – уточнил он.

В то же время глава Зернового союза обратил внимание, что даже в таких условиях при нынешних квотах нарастить экспорт не удастся. «В начале сезона заявлялось (об экспорте) 65 млн тонн, и на это рассчитаны были квоты, которые установлены с 15 февраля до 30 июня… А вывозить надо по-хорошему 70 (млн т) – не меньше, чтобы не было давления запасов, чтобы они сократились до нормального уровня. Они сейчас чрезвычайно высокие», – пояснил он.

При этом Злочевский подчеркнул, что ещё одной проблемой является Китай, который по-прежнему не открыл свой рынок для российской пшеницы. «Нашу пшеницу пока КНР не пускает на свой рынок. А это главный ресурс, который мы могли бы предоставить Китаю, как крупнейшему покупателю в мире. У Китая в этом году серьезный провал. Китай наращивает закупки пшеницы, но не у нас. Вот это главная перспектива. Надо договариваться с правительством, без решения партии и правительства там ничего не будет, и наши поставки по-прежнему останутся под крайне жестким фитосанитарным патронажем. Условия фитосанитарные мы не способны выполнить. Причем, они гораздо жестче, чем казахстанскому и украинскому зерну. Ведь Казахстан и Украина пшеницу поставляют в Китай. А по фитосанитарным условиям они ничем не лучше российского зерна», – констатировал он.

Глава зернового союза также сообщил о проблемах с поставками зерновых в Египет. «Вчера был проведен тендер в Египте. Мы проиграли даже по нашим довольно низким ценам в $245 (за тонну). Победила украинская и румынская пшеница по ценам дешевле – по $238. Надо учитывать, что цены, которые формируются в Египте, формируются с учетом очень больших отсрочек платежа и они дороже в целом состояние рынка. Сегодня пшеница 4 класса торгуется $220 с небольшим за тонну на мировом рынке. А когда зерновая сделка прекращалась, цены стояли на уровне $270-280. Вот итог – за это время цены снизились очень серьезно… Это тоже такой звоночек: цены-то мировые снижаются. И это довольно неприятный фактор для нас», – подчеркнул он.

«Мировые цены перспектив на текущий момент не имеют. Много было разговоров на эту тему и аналитики прогнозировали, что цены укрепятся. Но цены не укрепились. Факты показывают, что после очень высоких цен, которые мы своими же действиями спровоцировали на мировом рынке в 2022 году, рынок подстроился и нарастил производственные мощности по пшенице – добавились посевные площади, инвестиции в производство пшеницы, и это сейчас бумерангом возвращается к нам снижением цен… Особо здесь рассчитывать не на что», – заключил Злочевский.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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