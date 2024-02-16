Господдержка уходит не в те карманы: глава Зернового союза заявил о подрыве производственной базы

Распределение государственной поддержки для сельхозпредприятий демотивирует производителей зерна, считает глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский. По его оценке, проблему легко исправить, но соответствующих мер не принимается.

«Внутреннюю ценовую ситуацию очень легко исправить. Для этого достаточно всего лишь отказаться от пресловутых пошлин, и у нас все будет идеально состоять с точки зрения продаж. Мы же очень конкурентоспособны. Но пошлины стали бюджетоформирующим фактором. Минсельхоз заявляет о беспрецедентном в 2023 году размере поддержки по отрасли… Но отдают её не в те карманы, из которых отняли, а дают, в основном смежникам-партерам: животноводам, мукомолам, переработчикам и так далее», – пояснил Злочевский.

По его словам, что таким образом подрывается производственная база для зерновых культур. «Почему они говорят: мы не можем отказаться от этих пошлин, а как формировать бюджет поддержки? Но это же кривая игрушка, тришкин кафтан – тут потянул, там порвалось… Не дай Бог, с погодой случится какой-то катаклизм, вот нам и вернется достаточно серьезными потерями», – подчеркнул он.

«Сейчас цены, если в долларах пересчитать, в районе $128 за тонну. Это самая низкая закупочная цена из всех стран-конкурентов. В странах, где применяется регуляторика, от которой и наши регуляторы отталкиваются – впрямую декларировали, что опираемся на аргентинский опыт. Но в Аргентине-то внутренняя цена, при том, что там действует пошлина, ниже $140 не опускается. А у нас 128 – самая низкая цена среди всех конкурентов, кроме закупщиков. Это же прямая демотивация производственной базы», – заключил Злочевский.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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