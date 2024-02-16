Непредсказуемые «нежданчики»: проблемы с семенами в России обостряются

Ситуацию в российском сельхозпроизводстве затрудняют постоянные «непредсказуемые нежданчики», самым острым из которых сейчас стала неразбериха с квотами на семена, что ведет к их подорожанию. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, создание Минсельхозом посреднического звена в этой сфере создает проблему с локализацией производства семян на территории РФ.

«Один из самых острых моментов – это квота на семена. Минсельхоз опубликовал приказ с распределением этих квот. Но распределили их не так, как изначально договаривались с иностранными компаниями, которые являются поставщиками этих семян, они же и их производители… Вроде продекларировали, что крупным компаниям, кто является производителем, а выяснилось в итоге, что получили квоту какие-то компании, которые раньше в рынке не участвовали вообще. То есть – о них никто не знает, они не были поставщиками», – отметил Злочевский.

Глава зернового союза полагает, что такая система создает проблемы с локализацией производства семян на территории РФ. «Изначально в условиях получения квот были контракты на поставки этих семян. То есть, должны были те, кто квоты эти получает, предоставить эти контракты в Минсельхоз. Соответственно, с контрактами должно быть распределение. Таких контрактов никто не видел. И как это будет осуществляться?» – задался он вопросом.

«Компании, которые являлись поставщиками и производителями этих семян, в некотором шоке пребывают. Говорят о том, что как же так, мы же договаривались, что эту квоту получим и займемся локализацией, чтобы производство этих семян наладить в РФ, а тут получается вы нас бортанули? Эту квоту уменьшили очень существенно для этих компаний», – подчеркнул глава зернового союза.

По его словам, в этих условиях нужно ждать подорожания семян. «Отдали (квоты) каким-то неизвестным (компаниям). А где они возьмут эти семена? И где контракты по этим семенам? Это ставит под угрозу и снабжение. Ну, и встает посредническое звено между прямым производителем и покупателем. А оно ж бесплатно не работает, и это будет влиять на цену. Это сейчас самый острый момент, с которым пытаемся разобраться. Что происходит, мы не очень понимаем», – пояснил он.

«Это один из острых моментов. На самом деле их достаточно много и все время приходится заниматься какими-то непредсказуемыми «нежданчиками», возникающими периодически. Хотелось бы все-таки больше плановости что ли, предсказуемости», – заключил Злочевский.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube