В Санкт-Петербурге с попустительства чиновников Смольного продолжает свою работу АО «Ретал», которое является филиалом холдинга, принадлежащего украинскому олигарху-нацисту Игорю Коломойскому. Журналисты портала «Голос СНГ» выяснили, как ничего не подозревающие петербуржцы становятся вынужденными спонсорами киевских националистов.

Действующий в Северной столице филиал акционерного общества «Ретал» специализируется на производстве пластиковой упаковки для товаров массового потребления. Предприятие открылось в городе в 2004 году. И все заработанные в России деньги уходят в кипрский Лимассол, в международный холдинг «Ретал Индастриз». Перевод средств в офшоры хорошо отраженно в бухгалтерской отчетности, которую компания, впрочем, и не скрывает.

Предприятие имеет филиалы не только в РФ, но и в странах Евросоюза, а также Великобритании и США. Кроме того, офисы «Ретал Индастриз» есть и на Украине. В частности, во Львове, Киеве и в городе Днепр (бывший Днепропетровск), который известен как вотчина Коломойского. Там же, практически на одной улице, расположены и офисы других бизнесов миллиардера.

Однако, в отличии от других иностранных предприятий, которые после начала СВО остановили деятельность на территории России, предприятие олигарха-нациста продолжает работать и приносить доход. Так, например, в 2022 году выручка российского подразделения составила 24 млрд рублей. Большая часть этих средств заработана в Петербурге.

Связь Коломойского с Кипром российские журналисты установили в том же 2022 году. Стало известно, что президентом «Ретал Индастриз» является партер украинского олигарха, бизнесмен из Днепра, Анатолий Мартынов. Мартынову принадлежат также холдинги «Оптимусагро Трейд» и «Щедро», которые непосредственно связаны с группой компаний «Приват». До апреля 2021 года, петербургский филиал «Ретала» находился под руководством ООО «Петрус», которым также владел офшор Мартынова.

Таким образом, сложные связи бизнесов Коломойского и его партнеров, спрятанные в международных офшорах, тщательно пытаются запутать следы, ведущие к самому нему самому. Известно, что после того, как в 2014 к власти на Украине пришли нацисты, сам Коломойский активно финансировал их режим. Тот самый, который начал активные боевые действия против жителей Донбасса, а с февраля 2022 года противостоит армии РФ.

При этом, продолжение работы на территории России компании, которая является частью бизнес-империи Коломойского, похоже, не вызывает никаких вопросов у местных чиновников. Администрация губернатора Петербурга Беглова будто нарочно закрывает глаза на предоставленную журналистами информацию о доходах «Ретала», направленных через Москву в киприский офис Коломойского, и вообще не проверяет финансовые потоки компании.

Впрочем, Смольный известен своим лояльным отношениям к украинским нацистам и их приближенным. Так, команда Беглова осенью 2022 году назначил на пост директора государственного выставочного комплекса «Манеж» близкую родственницу другого украинского олигарха и бывшего президента незалежной Петра Порошенко. Как удалось выяснить российским журналистам, на Анну Ялову Порошенко незадолго до начала спецоперации переписал часть своих российских активов. Таким образом, не только Коломойский продолжает зарабатывать в Санкт-Петербурге огромные деньги и спонсировать тем самым украинских террористов. Но почему-то и это тоже осталось без внимания аппарата губернатора.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

© 2024, РИА «Новый День»

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