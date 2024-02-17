Россия «застряла» в неэффективной модели капитализма 1990-х

Нынешняя социально-экономическая политика в России тормозит развитие страны. Такое мнение высказал доктор экономических наук, профессор, заведующий лабораторией, МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Колганов, выступая сегодня на Пятом Всероссийском Социальном форуме, который проходит в рамках Всемирного социального форума WSF-2024. По его оценке, Россия «застряла» в неэффективной модели капитализма.

РИА «Новый День» приводит выдержки из выступления эксперта:

Проблемы в социально-экономической сфере очень глубоки. Без их решения вряд ли будут решены другие проблемы. Очень многое зависит от экономической ситуации. 30 лет, которые прошли с начала радикальной рыночной реформы, не принесли процветания, а отбросили назад. Российская экономика отступила очень далеко от тех позиций, которые занимала.

Мы находимся в той ситуации, которая сложилась в 90 годы. Темпы роста невелики, темпы роста благосостояния мизерны. Сложно говорить, что в этом виноваты ошибки в текущей политике. Проблема в той экономической модели, которая сложилась в России. Необходима смена модели. Речь должна идти о мерах чрезвычайного характера. Потому что проблемы носят чрезвычайный характер.

Тот развал, который был в 90-е, был приторможен властью. Сильного ухудшения не происходило. Осознание проблем привело к тому, что какие-то шаги предпринимались под воздействием внешних обстоятельств – когда наш господствующий класс оказывался перед лицом вызовов. Так, в 2014 заговорили об импортозамещении. Но только ситуация в 2022 заставила заняться всерьёз. Правительство действительно активно работает по импортозамещению, делает разовые решения, вызванные чрезвычайной ситуацией. Но шаги, чтобы исправить модель не предпринимаются. Многие установки, которые вели к крайне негативным социально-экономическим последствиям, продолжают работать. Это видно в финансах.

Почему же так и что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию. А что хромает? Меня не устраивает что эта модель капиталистическая, но перескочить капитализм – задача крайне сложная. Пока можно говорить о шагах реформизма, даже в пределах капитализма.

Какая модель капитализма самая эффективная? Капитализм с китайской спецификой. Почему наша модель капитализма неэффективна? Глубокую криминализацию экономики в какой-то степени удалось преодолеть. Но осталось то, что препятствует переходу на индустриальные рельсы.

Первое. Российский капитализм изначально строился не по модели классической схемы воспроизводства капитала. Изначально капиталисты получили свой бизнес, капитал не за счёт инвестиций в производство, а фактически путем раздачи. И рассматривали его как доход. Нечто аналогичное земле, полученной боярином от государя. Была экономия на инвестициях на обновление основного капитала. Мы видим, что темпы обновления основного капитала крайне низкие. Средний возраст – 19-20 лет. При таких инвестициях в основной капитал ни о каких инвестициях в научно-исследовательские разработки речи нет. Доля исследований и разработок, которые ведутся частным бизнесом, очень мала. И этого недостаточно, чтобы конкурировать.

Второе. Недооценка рабочей силы, недовложение в основной капитал. На подготовку-переподготовку работников наши предприниматели тратят в несколько раз меньше, чем в других капиталистических странах. И кричат, что не хватает квалифицированной рабочей силы. Сами её не готовят и не желают платить достойную зарплату. Отсюда массовая миграция: предпочитают нанять дешевую рабочую силу, нежели вкладываться в привлечение квалифицированной рабочей силы.

Третье. Дифференциация оплаты труда очень у нас странная. Главные факторы – не квалификация, а отраслевая и региональная принадлежность предприятия. В разных регионах, корпорациях, областях платят по-разному. Зарплата зависит от того, куда посчастливилось попасть и в каком регионе.

И последний фактор – недоинвестирование в производство ресурсов и охраны окружающей среды.

Темпы роста ВВП высокие, а национального богатства отрицательные. Нефть, газ, лес – извлекаемые запасы – не замещаются. Нет вложений ни в охрану окружающей среды, ни в геологоразведку.

Почему российская экономическая модель зависла в таком состоянии? Её стихийное формирование в 90-е, когда были интересы бюрократии, думали о своих частных корыстных интересах, остаются. Государством не предпринято шагов к тому, чтобы побудить предпринимателей в сторону иных способов получения прибыли. Не применялись методы для обеспечения хороших позиций с точки зрения технологического процесса.

Пока не будет активно-промышленной политики, ситуация не изменится. Вопрос в том, что коренные основы нынешней модели препятствуют решению проблем.

Москва, Ольга Ветрова

© 2024, РИА «Новый День»

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