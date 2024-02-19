Санкции и риск национализации: Polymetal International plc объявила о продаже российского бизнеса

Золотодобывающая компания Polymetal International plc объявила о продаже российского бизнеса за $3,69 млрд. Покупателем является АО «Мангазея Плюс» – структура, созданная для осуществления сделки и входящая в группу «Мангазея» Сергея Янчукова.

Как говорится в сообщении Polymetal International plc, сделку планируется закрыть до конца марта путем продажи 100% акций АО «Полиметалл» за $3,69 млрд, включая внешний и внутригрупповой долг. В эту сумму включены суммарное денежное вознаграждение $1,479 млрд до вычета налогов, складывающегося из дивидендов в размере $1,429 млрд до вычета налогов, а также $50 млн в момент закрытия сделки. Также в сделке учитывается чистый долг в размере приблизительно $2,21 млрд, который остается на балансе АО «Полиметалл» и, соответственно, уменьшит консолидированный долг Группы Polymetal после сделки. Оговаривается, что все расчеты будут проведены в российских рублях через финансовые организации, не являющиеся объектами санкций.

«Исходя из упомянутого выше, денежные поступления в пользу Группы по завершению продажи оцениваются в US$300 млн после уплаты налогов. Совет директоров намерен использовать эти средства для финансирования строительства Иртышского ГМК в Казахстане и улучшения ликвидности Группы Polymetal после сделки», – уточняется в сообщении.

В компании также пояснили, что объявление о сделке – это результат рассмотрения всех доступных компании опций по прекращению владения АО «Полиметалл» и его дочерними организациями, инициированного Советом директоров в связи с началом конфликта между Россией и Украиной в феврале 2022 года. После введения санкций Государственным департаментом США против АО «Полиметалл» в мае 2023 года, выполнение обязательства по прекращению деятельности компании на территории РФ стало еще более критичным. В числе доводов в пользу продажи компании назван, в том числе, существенный риск национализации или иной формы экспроприации активов АО «Полиметалл» российским правительством.

Предполагается, что после завершения сделки Группа останется вторым по величине производителем золота в Казахстане с численностью персонала более 3 000 человек и производственными активами с рудными запасами в 11,3 млн унций золотого эквивалента.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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