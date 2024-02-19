Москве снова обещают оттепель

В ближайшие дни в московском регионе вновь ожидается оттепель. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в конце недели температура воздуха вновь будет колебаться около нулевой отметки.

Как отмечают синоптики, слабый мороз задержится только до среды, 21 февраля, когда в дневное время на фоне небольшого снегопада ожидается в Москве до -3...-1°, по области – до -6...-1°. В четверг, 22 февраля, также вероятны осадки, в том числе в виде мокрого снега. Ночью в Москве -4...-2°, по области -7...-2°. Днем в столице 0...2°, в Подмосковье -2...3°.

В пятницу и субботу, 23-24 февраля, местами прогнозируются небольшие осадки. Ночью -3...2°. Днем -1...4°.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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