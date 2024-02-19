Милитаристский «психоз» НАТО: Запад готовит новые военные конфликты вокруг России

Североатлантический альянс рассматривает сценарии локальных войн по всему периметру российских границ от Белоруссии и Молдавии до Дальнего Востока. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал профессор кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, такой вариант развития событий возможен на фоне «милитаристского психоза» союзников США и уверенности государств-членов НАТО, что Москва не решится на применение ядерного оружия.

Как отметил эксперт, в настоящее время особенно тревожит неверие стран Запада в готовность России применить ядерное оружие. «Обратите внимание, как страны Запада тестируют постоянно Россию. Удары по нашим городам – Белгороду, Шебекино, даже фактически по Москве, по Курску – наносятся западными беспилотниками и ракетами. И ждут от нас реакции. Поскольку мы не идем на жесткую реакцию, значит – Россия не готова применить ядерное оружие… А если не пойдет (на применение ядерного оружия, – прим. ред), то почему бы локально не повоевать где-нибудь на Балтике, в районе Калининграда, Выборга, ещё лучше на территории Белоруссии. С Украиной тоже неизвестно, как повернется ситуация, с Молдавией... То есть почему не создать серию региональных конфликтов на базе обычных вооружений без ядерной эскалации. Страны НАТО допускают такой вариант», – считает Фененко.

При этом профессор назвал наиболее уязвимые для России точки, где Запад может спровоцировать конфликты. «Попытки смещения режима в Белоруссии. Мы уже слышим на Западе и в Польше, и в США, что Лукашенко не вечен, что рано или поздно он уйдет и ему должен прийти кто-то на смену. Отчего бы не вмешаться в надежде на измену части белорусской элиты? Далее попытки организации блокады Калининграда и попытки проведения здесь некой гибридной военной операции. Не начинать ее вторжением авиации, а, например, ударами средств радиоэлектронной борьбы по нашей Калининградской области, и посмотреть, как на это отреагирует Россия. Далее Финляндия. Здесь мы можем увидеть попытки гибридного перекрытия вместе с Эстонией выхода из Финского залива с одновременной попыткой организации блокады Калининграда. Но и не забудем, что у Финляндии есть открытые претензии к России на порт Печенга, бывший финский Петсамо. Финны никогда не забывали, что Советский союз, по сути, лишил их выхода в Северный Ледовитый океан. Если Россия будет втянута в военный конфликт с Белоруссией и вокруг Калининградской области, то финны, конечно, надеются, что им удастся в этот момент снова взять под контроль Петсамо», – пояснил он.

«Уязвимая точка, конечно, наша группировка в Приднестровье. До тех пор, пока Одесса находится в руках Украины, наладить реальный сухопутный контакт, даже морской контакт с нашей группировкой в Приднестровье предельно сложно. Отомстить сможем, а вот сможем ли спасти ее с военной точки зрения – это большой вопрос. Не исключено, что здесь совместно с Румынией и Украиной будет организована попытка военного удара и зачистки нашей группировки в Приднестровье. Не исключал бы попытки давления на турецком направлении, смены власти в Турции и приведение антироссийского режима», – добавил Фененко.

«Далее Дальний Восток. Здесь открыто мы видим перевооружение Японии и возможную провокацию вокруг Курильских островов. Ну и на Крайнем Севере дополним это претензиями Норвегии, Швеции, США на наш Северный морской путь. Опять-таки это не будет война в духе 1941 года. Скорее, это будет некая локальная акция, например, введение военных кораблей с одновременным дипломатическим отрицанием наших эксклюзивных прав на Северный морской путь. Вот те основные точки уязвимости, есть, безусловно, еще, которых нам надо опасаться на следующие годы», – уточнил он.

Как считает эксперт, большие опасения вызывает «милитаристский психоз союзников США». «Перебросить американскую армию в другую часть Земли до сих пор предельно сложная задача. Кого противопоставить России? Традиционных противников: Польша, Финляндия, возможно, Швеция как первый эшелон, и второй основной эшелон – Германия и Япония. И здесь призываю не поддаваться нашим оценкам, скажем так, благим намерениям – там пацифизм, никто не будет воевать… Посмотрите на перерождение Финляндии. Как быстро страна, которую мы считали чуть ли не образцом гедонизма и постмодернизма, трансформируется в милитаризированное общество, нацеленное на конфликт с нашей страной. Современное государство обладает прекрасной, очень развитой информационно-манипулятивной сферой, которая позволит очень быстро переродить государство в инструмент военных...» – подчеркнул профессор.

«Главное, что мы должны понять, закончилась эпоха попыток создания общих пространств безопасности, компонентов, игр. Мы вступили в эпоху военно-политической конфронтации. И конфронтация эта будет куда более жесткая, чем прошлая «холодная война». Скорее, она будет напоминать мир, каким он был до Первой мировой войны. Мир возможен как перемирие. То есть страны НАТО могут пойти с Россией на видимость какого-то мира, чтобы выиграть время, перевооружиться, подготовить новые силы для конфликта и возобновить его на более невыгодных для России условиях. Готова ли Россия пойти на такой вариант? Это уже другой вопрос. Ну и, наконец, новое пространство безопасности будет формироваться по итогам военных конфликтов в Восточной Европе, и никак иначе», – заключил Фененко.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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