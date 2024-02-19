В ЕС почти готовы объявить о передаче Украине доходов от замороженных российских активов

В ближайшие дни Евросоюз легализует использование процентных доходов от замороженных активов РФ в пользу Украины. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«В настоящее время мы инициировали юридические шаги, чтобы проценты, полученные от этих депозитов, не принадлежали России. Юридическая ситуация такова, что мы можем использовать эти проценты для Украины», – цитирует ее РИА «Новости».

По словам фон дер Ляйн, данные юридические шаги будут реализованы уже в ближайшие дни.

Берлин, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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