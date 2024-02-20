Долгожданная премьера: Театр Луны на Малой Ордынке возвращается к классике

В марте Театр Луны на Малой Ордынке представит долгожданную премьеру спектакля «Волки и овцы» по пьесе А.Н. Островского, которая стала одной из вершин творчества великого русского драматурга. Режиссером постановки выступил Антон Непомнящий.

Говоря о премьере, художественный руководитель театра, народный артист РФ Евгений Герасимов выразил уверенность, что «контраст черного и белого в этом спектакле, на сцене, в героях откликнется многим».

Примечательно, что сам Островский считал, что в его пьесах две проблемы – любовь и деньги. В постановке не схватка «хищников» с «овцами», но сложное переплетение интересов добра и зла, черного и белого, исследование природы человеческого духа, достоинства и благородства.

Премьера спектакля «Волки и Овцы» запланирована на 1 и 2 марта.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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