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Вторник, 20 февраля 2024, 14:22 мск

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Полиция задержала руководителей Всероссийского общества глухих

Сегодня утром по решению Следственного департамента МВД России задержаны сотрудники Центрального аппарата Всероссийского общества глухих (ВОГ). Об этом говорится в сообщении на официальном сайте организации.

Как уточняется, среди задержанных президент ВОГ Станислав Иванов, первый вице-президент ВОГ Евгений Безруков, вице-президент ВОГ, член ЦП ВОГ, председатель Татарского РО ВОГ Венера Гаулстон, член ЦП ВОГ, помощник президента ВОГ, председатель Новосибирского РОВОГ Михаил Брагин, бывший вице-президент ВОГ Вадим Иванченко и другие бывшие руководители отделов и сотрудники Аппарата организации.

Причины задержания не сообщаются. В ВОГ подчеркнули, что в настоящий момент Всероссийское общество глухих работает в штатном режиме.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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