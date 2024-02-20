Западные спецслужбы причастны к терактам и диверсиям на территории России – глава КГБ Белоруссии

Западные государства стали активно ввязываться в боевые действия на Украине, а их спецслужбы непосредственно участвуют в терактах на территории России. Об этом заявил председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель, выступая на расширенном совещании главы республики с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности.

«Запад всё более активно ввязывается в боевые действия. Спецслужбы и оборонные ведомства Великобритании, США, Франции, Польши и других стран уже не только занимаются поставками вооружений украинской стороне, но и непосредственно участвуют в планировании и осуществлении террористических и диверсионных актов на территории России, в том числе доставляя исполнителей и средства террора транзитом через Беларусь», – сообщил глава белорусского КГБ, слова которого цитирует «БелТА».

В то же время Тертель отметил, что Западом последовательно реализуются меры по давлению Белоруссию. «Для этого используется разнообразный инструментарий. Прежде всего это незаконные экономические санкции, попытки отрыва от традиционных рынков, разрыва кооперационных связей с партнерами из стран СНГ, что должно вызвать, цитирую: «голодные бунты», и привести к созданию условий для насильственной смены конституционного строя в Беларуси», – подчеркнул он.

Минск, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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