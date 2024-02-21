«Отступление, похожее на бегство»: советник главы ДНР сообщил об эвакуации киевских властей из Кухарово

Вооруженные силы Украины (ВСУ) эвакуируют из пока подконтрольного им Курахово государственные службы, в том числе архивы. Об этом сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. По его словам, это может являться признаком будущего отступления украинских войск.

«Противник сейчас из Курахова начинает эвакуировать государственные службы и архивы, в том числе архивы силовых ведомств. Это может говорить о том, что противник допускает возможность сдачи Курахова. То есть сейчас это не просто отступление, а отступление, похожее на бегство», – сказал Гагин в эфире «Первого канала».

Стоит отметить, что Курахово является значимым транспортным узлом снабжения ВСУ. Украинская армия отступила в этот населенный пункт после взятия российскими войсками Марьинки в конце декабря 2023 года.

Донецк, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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