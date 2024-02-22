Одесса и Киев – русские города: Медведев высказался о перспективах СВО

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Одессу и Киев русскими городами, которые должны быть в составе России. По его словам, в настоящее время из нынешней столицы Украины исходит угроза для существования РФ.

В интервью российским СМИ Медведев подчеркнул, что для достижения целей СВО, вероятно, потребуется освобождение Киева от интернациональной бригады противников России. «Где остановиться? Не знаю <…>Будет ли это Киев? Да, наверно, это должен быть и Киев, если не сейчас, то через какое-то время по двум причинам: Киев – русский город и оттуда исходит угроза существованию РФ. Интернациональная угроза, потому что хоть Киев и русский по своим корням город, он управляется интернациональной бригадой противников России во главе с США», – пояснил он.

В то же время Медведев считает, что Одесса также должна быть освобождена. «Одесса, возвращайся домой. Мы заждались Одессу в Российской Федерации, даже в силу истории этого города, того, какие там люди живут, на каком языке говорят. Это наш российский, русский город», – констатировал Медведев.

Комментируя перспективы украинского государства, замглавы Совбеза РФ сказал, пока рано говорить, сохранится ли Украина как независимое государство. «Это вопрос, конечно, не сегодняшнего дня, но он будет стоять на повестке дня через некоторое время». Что останется в этом территориальном образовании – не могу его сейчас назвать страной – не знаю. Может, Лембергская область с центром в городе Лемберге, если об этом сильно будут хлопотать поляки, или еще какие-то регионы. Но это сложный не только военный, но и политический процесс», – заключил Медведев.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube