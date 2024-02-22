Блок НАТО под видом учений наращивает военную группировку на границе с Белоруссией

У границ Белоруссии НАТО под предлогом военных учений наращивает численность войск с возможной перспективой создания ударных группировок. Об этом заявил министр обороны республики Виктор Хренин. По его оценке, пока со стороны Украины в большей степени стоит опасаться активизации диверсионных групп.

Министр уточнил, что в настоящее время группировка украинских войск вблизи белорусской границы оценивается в 112-114 тысяч военнослужащих. «Из них для непосредственной охраны украинско-белорусской границы привлекаются около 17 (тысяч)», – уточнил он в интервью телеканалу «Россия-24».

В то же время Хренин обратил внимание, что ранее численность группировки ВСУ была выше, и наращивания сил со стороны Белоруссии не требуется. «Для нас больше угроза со стороны диверсионных групп, которые идут со стороны Украины», – отметил он.

В то же время глава минобороны Белоруссии заявил, что рамках учений НАТО на границе с Белоруссией возможно создание ударных группировок Североатлантического альянса.

«На сегодняшний день мы видим заблаговременный комплекс мероприятий, которые проводит Западная Европа во главе с США для подготовки к военным действиям. Мы понимаем, против кого эти военные действия будут направлены», – сказал Хренин (цитата по БелТа).

«Фиксируем активное перемещение. Задача главнокомандующим поставлена – не проспать. Ведь под видом учений могут создаваться ударные группировки. Это самая главная для нас задача – видеть, создаются эти группировки или нет. Если это действительно начнет превращаться в создание более мощных группировок или еще чего-то, будет ответная реакция с нашей стороны», – добавил он.

Министр также прокомментировал повышенную концентрацию военной авиации НАТО у границ Белоруссии. «Если потеряны тормоза с их стороны – конечно, мы будем сбивать. Церемониться не будем», – заключил Хренин.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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