Британия поставит 200 противотанковых ракет Украине

Лондон объявил о новом пакете военной помощи киевскому режиму, в котором оговаривается поставка 200 высокоточных ракет Brimstone. Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс, выступая в Палате общин британского парламента.

«Сегодня я могу объявить о новом пакете помощи Украине, в который войдут 200 противотанковых ракет Brimstone», – сказал Шэппс (цитата по ТАСС).

По его словам, этот вид ракет уже «показал способность влиять на ситуацию на поле боя».

Шэппс напомнил, что из средств международного фонда помощи Украине были приобретены беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы, противоминная и другая техника, которую Киев получит в ближайшее время. Также предполагается, что в первой половине 2024 года на территории Великобритании пройдут подготовку 10 тысяч бойцов ВСУ.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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