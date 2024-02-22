СВО на финансовом поле. «Тинькофф» продолжает атаки на российских патриотов

Арбитражный суд Москвы вскоре рассмотрит новый иск к банку «Тинькофф» из-за блокировки денежных переводов. Как сообщает бывший вице-президент банка Олег Анисимов в своё Telegram-канале «Финсайд», иск поступил от российской IT-компании RC Group, специализирующейся на разработке собственных финтех продуктов. «Тинькофф» блокирует переводы своих клиентов на счета компании под предлогом защиты от якобы мошеннических действий.

В открытом доступе журналистам не удалось обнаружить каких-либо судебных решений, которые бы указывали на противозаконные, тем более мошеннические, действия со стороны RC Group. При этом платежи в адрес RC Group с карты «Тинькофф» действительно оказались заблокированы с формулировкой о подозрении на мошенничество.

В то же время, для банка «Тинькофф» это уже далеко не первый случай с блокировкой переводов без каких-либо оснований. Особенно широкий резонанс в обществе вызвали блокировки денежных сборов на помощь бойцам СВО. Как выяснилось, блокировки банком «Тинькофф» переводов для RC Group также могут быть связаны с патриотической деятельностью компании.

Патриотам тут не рады

Первые проблемы со сборами помощи для российских бойцов появились вскоре после начала СВО. Уже к августу 2022 года они носили массовый характер. Среди лидеров по блокировке счетов называли банки «Тинькофф» и «Альфа». Отмечалось, что причиной блокировки может послужить даже буква «Z» в подписи к переводу.

Ситуация усугубилась с началом частичной мобилизации, когда участниками СВО стали многие клиенты «Тинькофф». Их карты начали подвергаться блокировке после получения государственных выплат за участие в спецоперации.

Показательно открытое письмо одного из бойцов батальона «Ахмат» к Владимиру Соловьёву. В нём военнослужащий рассказал, что «Тинькофф» заблокировал его карту сразу, как только узнал об участии в СВО. На момент событий боец находился в госпитале, и карта была единственным способом для получения денег от родственников.

Иначе как издевательством сложно назвать историю, произошедшую с мамой мобилизованного из Свердловской области, у которого была открыта кредитная карта «Тинькофф». По генеральной доверенности женщина подала запрос на предоставление кредитных каникул для сына, но получила отказ, якобы обусловленный новыми требованиями закона. Оплачивать кредит сына ей предложили только в офисе. И эти при том, что «Тинькофф» позиционирует себя как полностью цифровой банк и единственный его офис находится в Москве.

В данном контексте любопытно, что сам «Тинькофф» трактует блокировки карт, как «ограничение дистанционных операций», это якобы не мешает клиентам управлять своими деньгами в отделении банка. То есть в том самом единственном офисе в Москве. Вероятно, для «Тинькофф» вся Россия и ограничена границами Москвы.

Лишь после обнародования этой истории в СМИ «новый закон» вдруг перестал мешать «Тинькофф» помогать родственникам мобилизованных и кредитные каникулы для бойца были оформлены.

Также была продолжена практика блокировок карт, на которые собирались деньги для помощи бойцам СВО. Причём даже в случаях, кода речь шла о небольших акциях в помощь одному бойцу.

Злоупотребляя законом

В каждом из случаев банк прикрывал свои решения требованиями Федерального закона 115 «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Учитывая, что под блокировки банка попадают бойцы СВО, их родственники и российские патриоты, использование именно этого закона можно счесть за скрытое оскорбление.

Дело дошло до того, что на популярных порталах, посвящённых банковской сфере, начали публиковаться подробные инструкции, как избежать блокировок от «Тинькофф» по ФЗ 115. Например, один из наиболее подробных материалов опубликован на популярном профильном портале «Бробанк».

Там особо отмечается, что сам по себе закон ни коим образом не мешает денежным переводам, связанным с проведением СВО. Причина многочисленных проблем кроется в трактовке закона конкретно банком «Тинькофф» и именно поэтому у клиентов других банков не возникает подобных трудностей.

Наличие столь большого и разнообразного количества проблем у клиентов «Тинькофф», связанных с СВО, говорит само за себя. Но не будет лишним напомнить, что в 2022 году практически всё высшее руководство банка либо сбежало из России, либо высказалось против СВО. Основатель банка Олег Тиньков уехал в Лондон и получил статус иноагента, ключевые топ-менеджеры Нери Толлардо, Александр Бро и Даниил Анисимов уволились и уехали кто в США, кто в Мексику. Формально банком «Тинькофф» управляет новая команда, но, судя по происходящему, влияние прежних руководителей сохраняется.

Слишком патриотичны для «Тинькофф»

Приведённые факты проливают свет на возможную суть нападок банка «Тинькофф» в адрес RC Group. Компания изначально занималась разработкой различных отечественных программ для ведения бизнеса, которые приходят на смену ушедшим из России решениям. И работала, судя по всему, довольно успешно – сейчас она заявляет о создании куда более амбициозных проектов. Так, в сентябре 2023 года RC Group стала ядром для создания «Корпорации «ИнФинТех», первого частного технопарка в Санкт-Петербурге.

О направлении деятельности технопарка красноречиво говорят организуемые на его базе мероприятия. Например, Всероссийский образовательный слет «Патрида», пилотной темой которого заявлена тема «Бизнес-патриотизм в образовании». Среди участников известный русский философ Александр Дугин, доктор экономических наук, академик РАН Сергей Глазьев и зампредседателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов.

Очевиден не только высокий статус мероприятия, но и его патриотическая направленность. Мероприятие такое не единственное, и, можно сказать, работа RC Group носит систематический характер. Так, фонд главы компании Марии Михайловой занимается сбором помощи псковской 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Открытая пророссийская позиция и помощь бойцам СВО – это как раз те триггеры, по которым банк «Тинькофф» уже неоднократно блокировал денежные переводы множеству российских солдат, их родственникам и неравнодушным патриотам. Только обычных людей «Тинькофф» безосновательно подозревал то ли в отмывании денег, то ли в финансировании терроризма, что в контексте СВО само по себе оскорбление. А в случае с RC Group начались подозрения в мошенничестве, и всё также безосновательно.

Чудеса финансовой эквилибристики

Между тем сам банк «Тинькофф» вполне можно заподозрить в использовании недобросовестных методов ведения бизнеса. После начала СВО большинство российских банков попали под санкции, но часть организаций почему-то далеко не сразу. Среди них был и «Тинькофф», который воспользовался своим привилегированным положением и начал пользоваться ситуацией.

Широкий резонанс вызвало введение 3% комиссии за переводы в валюте. Особенно россиянам запомнился нюанс, что комиссия составляла не менее 200 долларов или евро. То есть, если человек хотел перевести менее 200 единиц валюты, то банк забирал все деньги себе. По сути деньги взымались за невыполненную операцию. Можно ли считать такую схему мошеннической?

Далее последовало введение 1% комиссии за хранение на счёте более 1 тысячи долларов или евро. Вклады в валюте банк закрыл автоматически и с клиентов начала ежедневно сниматься комиссия. Такое решение тоже не назвать справедливым.

Но громче всего прогремела история марта 2022 года. Тогда выставленные банком курсы валют позволяли покупать доллары дешевле рынка. В частности, если при прямом обмене 1 доллар обходился клиенту в 150 рублей, то при покупке 1 доллара через фунт он обходился 88 рублей. Клиенты сочли это ошибкой, но в поддержке банка заявили, что всё работает правильно.

А спустя несколько дней «Тинькофф» заявил, что клиенты воспользовались уязвимостью. По традиции, банк взял на себя роль суда и назвал произошедшее «неосновательным обогащением. Со счетов клиентов начали массово списывать деньги. При этом операции не просто откатывались к изначальному состоянию, деньги списывались уже по новому курсу доллара, выставленного банком – порядка 170 рублей. В результате счета клиентов оказались настолько чисто вычищены, что появились задолженности даже на дебетовых картах. Такой метод работы в «Тинькофф», вероятно, сочли вполне себе основательным обогащением. Но обратившиеся в суд клиенты в большинстве своём сумели доказать, что банк не прав.

Учитывая сложившуюся тенденцию, можно ожидать, что и в суде с RC Group «Тинькофф» рискует проиграть. Ведь одно дело, когда банк по своему усмотрению развешивает ярлыки, и совсем другое, когда слова приходится подтверждать реальными доказательствами.

Москва, Екатерина Попова

© 2024, РИА «Новый День»

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