Продажи пива и крепкого алкоголя в России установили 7-летний рекорд: рост цен продолжится

Розничные продажи пива и крепкого алкоголя в России выросли в 2023 году до максимального уровня за последние 7 лет. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Член совета директоров компании Агван Микаелян считает, что россиянам нужно готовится к дальнейшему росту цен на спиртное.

Согласно итогам исследования, продажи крепкого алкоголя (с содержанием спирта более 25%) в магазинах и общепите увеличились к предыдущему году в натуральном выражении на 3,6%, с 7 до 7,2 л на душу населения в год. «Это максимальное годовое потребление на человека как минимум с 2017 года, то есть за семь лет. Таким образом, после резкого скачка в 2022 году (на 7,3%) восходящая динамика продаж в 2023 году сохранилась, хоть и сбавила темпы», – приводит ТАСС выводы аналитиков.

В структуре продаж две трети объемов занимает водка, потребление которой в РФ немного сократилось – на 0,2% и составляет 5,3 л на душу населения. Вместе с тем продажи коньяка выросли на 10% – до 1 л на человека.

В то же время самым популярным напитком в России остается пиво. В 2023 году с магазинных прилавков, в ресторанах и барах было продано по 53,3 л пива и пивных напитков (а также сидра, пуаре и медовухи) на душу населения, что на 2,6% больше по сравнению с 2022 годом, что также является максимумом за 7 лет.

Продажи винодельческой продукции пока не вернулись на допандемийный уровень, но впервые за три года увеличились на 2,3%, составив 5,9 л на душу населения.

Авторы исследования обратили внимание, что лидерами по потреблению крепкого алкоголя стали северные и дальневосточные регионы, винодельческая продукция популярней всего в Санкт-Петербурге, где в 2023 году было продано по 11 л на каждого жителя, что почти в два раза больше, чем в среднем по стране.

Комментируя результаты исследования, Микаелян отметил, что расчеты не учитывают теневой рынок алкоголя, а на легальном – нужно ожидать дальнейшего роста цен. «Вся линейка алкогольной продукции продолжит дорожать в связи с увеличением акцизов, стоимости логистики, сырья, расходов на аренду и персонал», – пояснил эксперт.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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