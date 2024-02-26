Прибалтика стала центром подготовки свержения власти в России

На постсоветском пространстве окончательно сформировался кластер подготовки антироссийских сил с центром в Литве. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила замглавы Национального исследовательского института развития коммуникаций по научной работе Валентина Комлева. По ее словам, судя по прошлогодним событиям, список недружественных государств уже пополнила Молдавия, стремительно скатывается туда же Армения.

Представляя ежегодный рейтинг дружественности коммуникационных режимов постсоветских государств, Комлева обратила внимание, что сильнее всех в 2023 году изменилась позиция Армении. «В 22-м году Армения была отнесена нами к дружественным, но флуктуирующим режимам. 2023 год показал, что эти флуктуации продвигаются, к сожалению, в сторону недружественности… Армения стала ярким примером того, как правящая элита, используя свои ресурсы, может изменять режим коммуникаций даже вопреки доминирующей общественной позиции», – констатировала эксперт.

«Для Армении было выявлено несколько расколов. Первое – раскол общества и элиты при оценке правильности выбора внешнеполитических приоритетов. Раскол внутри общества по отношению к России и решениям армянской власти. Третье – это раскол бизнеса при оценке экономических выгод от выбранных внешнеполитических приоритетов. И четвертое – раскол внутри силовиков, а также силовиков и политической элиты при оценке реальной способности новых внешнеполитических партнеров Армении обеспечить безопасность страны. Не думаем, что они исчезнут в 2024 году. В этой связи режим коммуникации с Россией будет оставаться таким же противоречивым и изменчивым, как в том году. Пока даже трудно сказать, будет ли наращиваться антироссийская риторика или уменьшаться в силу того, что столько расколов присутствует в элитарной части, и каждая имеет некий ресурс, чтобы влиять на определенные политические решения», – пояснила Комлева.

При этом эксперт отметила, что группу недружественных стран постсоветского пространства пополнила Молдавия на фоне явного внешнего управления государством. «В 2023 году были показательны тенденции к потере собственной идентичности за счет расширения румынского влияния, размывания государственности и пока несогласия большей части общества с позициями власти в отношении России… В Молдове идет очень активная также атака на свое общество – это, по сути, информационная война с собственным населением. А если это будет массированно, если будет продолжаться блокирование альтернативных каналов информации, то в конце концов мы получим определенный результат», – подчеркнула она.

«Наиболее агрессивное недружественное меньшинство составляет Украина, Латвия, Литва и Эстония. Усугубляется положение русскоязычного населения, точнее, этнического меньшинства. Какой-то сюрреализм – непонятно, то ли это в реальности, то ли во сне, что там происходит. Но все наши эксперты обращают внимание – особенностью этого года стало практически окончательное оформление в странах Прибалтики с центром в Литве кластера подготовки антироссийских сил. Участники открыто заявляют о своих целях – изменение политической власти в России вплоть до ее свержения. Объектом, кстати, является не только Россия, но и Беларусь», – уточнила Комлева.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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