Российский актер, воевавший на стороне киевского режима, получил пожизненный срок за госизмену

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы 41-летного Кирилла Канахина по обвинению в государственной измене за участие в запрещенном в РФ террористическом «Русском добровольческом корпусе», который воевал на стороне киевского режима против российских войск.

«С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры г. Москвы суд приговорил 41-летнего Кирилла Канахина к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена, то есть переход на сторону противника, совершенный гражданином РФ)», – говорится в сообщении прокуратуры Москвы.

Согласно материалам уголовного дела, Канахин, являясь сторонником праворадикальных националистических взглядов, основанных на русофобии и идее украинского национализма, в августе 2022 года на территории Украины вступил в запрещенную в РФ и признанную террористической организацию «Русский добровольческий корпус», в составе которой с января по март 2023 года принял участие в боевых действиях против Вооруженных Сил РФ в Херсонской области, которая 30 сентября 2022 года вошла в состав России.

2 марта 2023 года Канахин в составе запрещенной террористической организации незаконно пересек госграницу РФ в Климовском районе Брянской области, где с применением вооружения и военной техники участвовал в боевых действиях непосредственно против российских военнослужащих, а также совершил террористический акт в отношении мирных жителей с применением взрывчатки.

22 мая 2023 года Канахин также участвовал в составе группы диверсантов в нападении на Белгородскую область и также совершил террористический акт в отношении мирных жителей.

Дело было рассмотрено в отсутствие осужденного, арестованного в России заочно и объявленного в международный розыск.

Ранее Канахин был актером, снимался в телесериалах «Глухарь», «Участковый» и других.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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