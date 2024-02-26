Синоптики обещают Москве аномальное тепло

В ближайшие дни в московском регионе сохранится аномально теплая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, значения средней суточной температуры будут превышать климатическую норму на 4-5 градусов.

Во вторник, 27 февраля, ночью подморозит в Москве до -5...-3°, по области -8...-3°. В светлое время суток в столице и Подмосковье столбик термометра будет колебаться около нулевой отметки. Похожая погода прогнозируется в среду, 28 февраля.

В четверг, 29 февраля, возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью температура воздуха опустится в Москве до -4...-2°, по области – до -6...-1°. Днем ожидается до +3-4°.

В пятницу и субботу, 1-2 марта, местами также возможны небольшие осадки. Ночью похолодает до -5...0°, днем потеплеет до +5°.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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