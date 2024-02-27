Экс-депутат Госдумы включен в список экстремистов и террористов

Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов политика Геннадия Гудкова*, который в прошлом году также попал в список иностранных агентов. Об этом свидетельствуют данные обновленной базы ведомства.
Гудков* являлся депутатом Госдумы III-VI созывов. Состоял во фракции «Справедливая Россия».
Стоит отметить, что сын политика – экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков* также признан в РФ иноагентом. Сегодня стало известно о его заочном аресте по уголовному делу о распространении ложной информации о действиях российской армии на Украине.
* фицлицо признано иностранным агентом
Москва, Елена Володина
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