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Вторник, 27 февраля 2024, 17:33 мск

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Экс-депутат Госдумы включен в список экстремистов и террористов

Фото: fedsfm.ru

Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов политика Геннадия Гудкова*, который в прошлом году также попал в список иностранных агентов. Об этом свидетельствуют данные обновленной базы ведомства.

Гудков* являлся депутатом Госдумы III-VI созывов. Состоял во фракции «Справедливая Россия».

Стоит отметить, что сын политика – экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков* также признан в РФ иноагентом. Сегодня стало известно о его заочном аресте по уголовному делу о распространении ложной информации о действиях российской армии на Украине.

* фицлицо признано иностранным агентом

Москва, Елена Володина

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