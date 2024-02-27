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Вторник, 27 февраля 2024, 18:39 мск

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«Русская кровь на ваших руках!» В Москве у представительства ЕС прошла акция протеста (ФОТО)

Фото: секретарь ЦК ОКП Денис Зоммер

Сегодня активисты коммунистических и левых организаций провели акцию протеста около здания представительства Евросоюза в Москве.

Перфоманс прошел под лозунгами – «Русская кровь на ваших руках», «Европа! Хватит кормить оружием украинских нацистов!»

В акции приняли участие представители «Другой России», Объединённой коммунистической партии, Союза коммунистической молодежи, независимого профсоюза «Новый Труд» и движения «Рот Фронт».

Москва, Ольга Ветрова, фото – Денис Зоммер

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