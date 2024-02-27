«Шутки с сельским хозяйством обычно заканчиваются голодом»: Минсельхоз России провоцирует кризис с «эффектом» домино

Министерство сельского хозяйства РФ создает условия для кризиса и разрушения отрасли на фоне отсутствия стратегии реального развития. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава краснодарского сельхозпредприятия Петр Емельянов на 35-м съезде Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России. По его оценке, в нынешних условиях стоит ожидать «эффекта домино» с массовым банкротством аграриев, что может обернуться для страны голодом.

Как сказал Емельянов, одна из главных проблем заключается в пошлинах на экспорт зерна. «Помнится, что пошлины вводились не с той целью, чтобы отнять у одних и перераспределить между другими. У них была другая цель. Они вводились временно, чтобы снять всплеск цен на мировом рынке зерна. То есть с абсолютно благими намерениями. А затем остались в качестве рэкета даже тогда, когда на мировом рынке цены успокоились, они и сегодня остаются невысокими. Просто, как нам видится, министерство сельского хозяйства не смогло отстоять перед минфином интересы своего ведомства, то есть наши с вами интересы», – отметил Емельянов.

По его словам, в таких условиях многие сельхозпредприятия оказываются на грани банкротства. «Сегодня сельхозпроизводители именно из-за пошлин лишены прибыли. Ввиду этого уже не могут обеспечить себя даже оборотными средствами, всё больше закредитовываются, не обновляют технику несколько лет, не имеют средств инвестирования и так далее – неумолимо движутся к банкротству. А некоторые, по моим сведениям, уже обанкротились. По моему предприятию могу сказать. Ежегодно пошлинами изымается порядка 50 млн рублей, а возвратилось в качестве субсидий в прошлом году 1 млн. Скажите, что это, как не сигналы к разрушению? Пошлины без всякого сомнения должны быть отменены», – подчеркнул аграрий.

«Не гоже нам с вами и жаловаться, что у нас слишком много продукции сельского хозяйства, и она видите ли давит на рынок. Нужно искать новые рынки сбыта. Этим количеством надо гордиться. Нужно принимать меры к глубокой переработке, предъявлять на мировой рынок продукты с добавленной стоимостью. И здесь нужна стратегия правительства, но ее пока не видно», – констатировал аграрий.

В этой связи Емельянов назвал ситуацию в отрасли критической, а диспаритет цен – абсурдом. «Вкупе с пошлинами в 2021 году пшеница стоила 21 рубль, сегодня 11 и ниже. А где же позвольте спросить обещанные хотя бы 17 рублей? Обрушены цены и на другие сельхозкультуры. Похоже, что у нас есть кому реагировать на высокие цены, а когда цены на сельхозпродукцию опускаются ниже плинтуса, то за это отвечать, к сожалению, некому. Федеральное министерство варится в собственном соку, нас слышать не хочет, обратная связь отсутствует», – обратил внимание он.

«Чтобы показать вам до какого абсурда дошел диспаритет цен на запчасти, захватил вам одну «запчастюльку» интересную. Это всего лишь чистик к сеялке, штампованная безделушка. По нынешним ценам этот комплектик стоит 15 тонн зерна. На сеялке 20 комплектов таких. Такая же остановка и на рынке сельхозтехники. Мы уже несколько лет не обновляемся, цены на нее стали просто неподъемными. Услышьте нас в конце концов! Сегодня на зерновом рынке создалась критическая ситуация и если не принять срочных мер, то «эффекта домино» – массового банкротства предприятий малого и среднего бизнеса и фермеров просто не избежать. Ситуация потянет за собой и массовый невозврат кредитов», – заявил Емельянов.

«Приходится констатировать, что в последнее время, к сожалению, федеральное министерство перестало быть органом, который призван защищать наши интересы. Наше объединение крестьянских, фермерских хозяйств оно слышать не хочет и больше озабочено пиаром придворной организации под названием «Народный фермер», – подчеркнул фермер.

«Отсутствие обратной связи между центрами принятия решений и исполнителями уже привело к тому, что до сих пор не решены вопросы по семенам, средствам защиты растений, производству сельхозтехники, современных технологий, продолжается чехарда с земельными вопросами, годами тянутся разборки с лесополосами. Дело уже дошло до судов, но воз и ныне там», – сказал он.

При этом Емельянов обратил внимание, что урожай бывает раз в году, как и маржа. «В этом смысле кредиты для крестьян вполне могли бы быть по справедливости, без натяжки, беспроцентными и, уж тем более, никак не привязаны к (ключевой) ставке Центробанка. Хорошо известно, что для стабильной работы отрасли уровень ее рентабельности не должен падать ниже 30%. А у нас он, по данным Минсельхоза, ниже в два раза с торопливой тенденцией уйти в минус», – пояснил аграрий.

«Из истории известно, что шутки с сельским хозяйством обычно заканчивались голодом. Сложившуюся негативную тенденцию нельзя замалчивать. Ее нужно менять в корне, пока не поздно. Господа! Валить нужно не внутренний рынок, а внешний», – заключил Емельянов под аплодисменты зала.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube