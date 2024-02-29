Холодная и чрезвычайно снежная: метеорологи подвели итоги уходящей московской зимы

Прошедшая зима в Москве оказалась чрезвычайно снежной и на один градус холоднее обычного температурного режима. Об этом свидетельствуют данные Метеорологической обсерватории МГУ.

В частности, средняя температура воздуха трёх зимних месяцев составила -6,4 ºС при современной климатической норме этого показателя для Москвы -5,4 ºС. По-настоящему морозным месяцем выдался январь со среднемесячной температурой -9,9 ºС (современная норма для января: -6,2 ºС), пояснили в лаборатории.

«Первый месяц года оказался на полградуса холоднее даже исторической климатической нормы – среднего значения за период 1961-1990 годов. Однако аномально сильных морозов в столице этой зимой не было, минимальная температура за сезон составила -24,9ºС и была зафиксирована 4-го января. Напомним, что тридцатиградусных морозов в столице не было уже 18 лет – после января 2006 года», − уточнил ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко.

Особенностью минувшей зимы также явилось очень большое количество выпавших осадков – 217 мм, что бывает редко. По количеству осадков зима 2023-2024 гг. заняла пятое место в ряду самых снежных зим в Москве за последние два с небольшим столетия после зим 2000-2001, 1965-1966 и 2022-2023 и 2017-2018 годов.

«Следствием столь обильных осадков, а также крайне редких, коротких и слабых оттепелей в январе и феврале стала аномально большая высота снежного покрова. Дважды, в середине декабря и в первой декаде февраля, она оказывалась рекордной за все 70 лет наблюдений в Метеорологической обсерватории МГУ для данных дней, хотя абсолютный рекорд этого показателя − 77 см, отмеченный в марте 2013 г. − пока устоял. Наибольший отсчёт высоты снежного покрова прошедшей зимой достиг 70 см и был отмечен 19 февраля», − отметил Локощенко.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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